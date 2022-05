यूक्रेनी वायु सेना का दावा- 11 रूसी हवाई संपत्तियों को किया नष्ट, जानें पूरा मामला

Highlights यूक्रेनी वायु सेना ने दावा किया है कि उसने 11 रूसी हवाई संपत्तियों को नष्ट कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को दो महीनों से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इस युद्ध के रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

कीव: यूक्रेनी वायु सेना ने दावा किया है कि उसने 11 रूसी हवाई संपत्तियों को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया। इस प्रक्रिया में रूसी सैनिकों को एक नदी पार करने से भी रोक दिया, जो अगर सच है, तो इसका मतलब यह होगा कि रूसी सेना यूक्रेन में एक नदी पार करने में दूसरी बार विफल रही है।

The Air Force says the operations prevented a river crossing of Russian forces across the Inhulets River located in central-eastern Ukraine.