यूक्रेन को इटली, रोमानिया और जर्मनी से बड़ी सैन्य सहायता मिली, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजेंगे ये देश

Russia-Ukraine War: रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन को इटली, रोमानिया और जर्मनी से बड़ी सैन्य सहायता मिली है। इटली यूक्रेन को SAMP/T प्रणाली, रोमानिया एक पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और जर्मनी स्व-चालित विमान भेदी गन के साथ एक पैट्रियट प्रणाली देगा। नीदरलैंड भी यूक्रेन के लिए क और पैट्रियट सिस्टम असेंबल कर रहा है जो जल्द ही सौंप दिया जाएगा। ये जानकारी यूक्रेन के प्रधान मंत्री ने दी है।

यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने खुलासा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पैट्रियट मिसाइलों और NASAMS विमान भेदी मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करेगा। इसके अलावा, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्पेन और नॉर्वे अतिरिक्त पैट्रियट मिसाइलें भेजेंगे। प्रधानमंत्री श्मीहल ने कहा कि स्वीडन ने भी यूक्रेन में दो रडार निगरानी विमान भेजने की प्रतिबद्धता जताई है।

