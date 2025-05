आज पीएम मोदी और CCS की अहम बैठक, जानें किन-किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

CCS Meeting Today: भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद पहली बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की सीसीएस के साथ यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है जिसमें पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की उम्मीद है।

पाकिस्तान मुद्दे पर हल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह पहली पूर्ण कैबिनेट बैठक है, और इसमें भारत की संघर्ष-पश्चात रणनीति की रूपरेखा तैयार करने और राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करने की उम्मीद है। 10 मई को घोषित संघर्ष विराम समझौता, 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादी हमले के बाद तीन दिनों तक चली गहन सैन्य मुठभेड़ के बाद हुआ था।

स्थिति तेजी से बिगड़ गई, भारतीय वायु सेना ने निर्णायक हवाई हमले किए, जिसमें कथित तौर पर 11 पाकिस्तानी एयरबेस नष्ट हो गए, जिससे सैन्य समीकरण में काफी बदलाव आया।

