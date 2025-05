India-China: अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों का नाम बदलने पर चीन को भारत ने लताड़ा, दिया करारा जवाब

India-China: भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने की चीन की कोशिशों को सिरे से खारिज कर दिया। भारत की ओर से दोहराया गया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के ‘‘बेतुके’’ प्रयासों से यह ‘‘निर्विवाद’’ सच्चाई नहीं बदलेगी कि यह राज्य ‘‘भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा।’’

भारत ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के लिए चीन द्वारा उसके नामों की घोषणा किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह टिप्पणी की है।

चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी भाग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘‘हमने देखा है कि चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के व्यर्थ और बेतुके प्रयास किए हैं।’’

Ministry of External Affairs (MEA's) response to media queries on renaming places in #ArunachalPradesh by #China.@MEAIndiapic.twitter.com/fuZ6WUkmDj