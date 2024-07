UK Election Results 2024 LIVE Updates: भारत नहीं ब्रिटेन में 400 पार!, लेबर पार्टी को भारी बहुमत, अभी तक 409 सीट पर जीत, सुनक को झटका, कंजर्वेटिव पार्टी को 120 सीट

Highlights UK Election Results 2024 LIVE Updates: ऋषि सुनक ने हार स्वीकार की। UK Election Results 2024 LIVE Updates: लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर को बधाई दी है। UK Election Results 2024 LIVE Updates: आपका समुदाय है, आपका भविष्य है।

UK Election Results 2024 LIVE Updates: ब्रिटेन में परिवर्तन हो गया। भारत नहीं ब्रिटेन में लेबर पार्टी 400 से पार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया था। लेकिन ब्रिटेन में कीर स्टार्मर ने कमाल कर दिया और 14 साल बाद लेबर पार्टी को जीत दिलाई। चार जुलाई को हुए आम चुनाव की अभी तक मतगणना जारी है। ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी ने देश के आम चुनाव में भारी संसदीय बहुमत हासिल किया और 14 साल बाद मौजूदा कंजर्वेटिवों को सत्ता से बेदखल कर दिया।

#UKElectionresult: The #LabourParty is inching towards a landslide victory in the parliamentary election. Party leader Keir Starmer is set to become Britain's next prime minister, defeating incumbent premier #RishiSunak's Conservative Party.



UK PM-elect Keir Starmer says, "We…

निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हार स्वीकार करते हुए लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर को बधाई दी है। लेबर पार्टी की भारी जीत 14 साल बाद हो रही है। पूर्व पीएम लिज़ ट्रस कंजर्वेटिवों के गढ़ साउथ वेस्ट नॉरफ़ॉक से हार गईं। मध्य-वामपंथी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे और उन्होंने तड़के ही जीत की घोषणा कर दी।

इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के लाखों लोगों ने गुरुवार को ब्रिटेन की संसद के 650 सदस्यीय निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने स्थानीय प्रतिनिधियों के लिए मतदान किया था। मतपत्रों की गिनती अभी भी जारी है। कंजर्वेटिव पार्टी को अब तक की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, ऋषि सुनक अपनी सीट से चुनाव जीत गए हैं।

आधिकारिक परिणामों से पता चला है कि लेबर पार्टी ने अगली सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें जीत ली हैं। शुक्रवार सुबह पांच बजे तक लेबर पार्टी ने 650 में से 409 सीटें पर जीत हासिल कर ली है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री सुनक ने उत्तरी इंग्लैंड में रिचमंड एवं नॉर्थलेरटन सीट पर 23,059 वोट के अंतर के साथ दोबारा जीत हासिल की।

लेकिन वह देश में 14 साल की सरकार के बाद अपनी पार्टी को दोबारा से जीत हासिल कराने में असफल रहे। सुनक ने कहा, ‘‘लेबर पार्टी ने यह आम चुनाव जीत लिया है और मैंने सर कीर स्टार्मर को उनकी जीत पर बधाई देने के लिए फोन किया है।’’ इस दौरान सुनक के साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी मौजूद थीं।

सुनक ने कहा, ‘‘आज शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से सत्ता परिवर्तन होगा और यह ऐसी चीज है जिससे हमें अपने देश की स्थिरता और भविष्य के प्रति विश्वास होना चाहिए।’’ निवर्तमान प्रधानमंत्री सुनक ने कहा कि इन परिणामों से सीखने और विचार करने के लिए बहुत कुछ है।

Today, Britain's future is on the ballot.

ब्रिटेन के आम चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मतदाताओं से कहा, ‘‘मुझे माफ कर दीजिए।’’ लेबर पार्टी के कीर स्टार्मर होलबोर्न एवं सेंट पैनक्रास सीट से जीत गए हैं और वह देश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब तक के परिणामों में लेबर पार्टी को मिली जीत पर 61 वर्षीय स्टार्मर ने कहा, ‘‘मैं आपकी आवाज बनूंगा, आपका साथ दूंगा, हर दिन आपके लिए लड़ूंगा।’’

लेबर पार्टी के नेता ने कहा, ‘‘परिवर्तन यहीं से शुरू होता है क्योंकि यह आपका लोकतंत्र है, आपका समुदाय है, आपका भविष्य है। आपने मतदान किया है। अब समय आ गया है कि हम अपना काम करें।’’ स्टार्मर ने अपनी पार्टी की जीत के बाद सभी मतदाताओं का आभार जताया। एग्जिट पोल के अनुसार, आम चुनाव में लेबर पार्टी को 410 सीट मिलने का अनुमान जताया गया था जबकि रुझानों में उसे 405 सीटें, जबकि ऋषि सुनक की पार्टी को केवल 154 सीटें मिलती दिख रही हैं।

