WATCH Turkiye ski resort hotel fire: 10 की मौत, 32 घायल, 12 मंजिला ग्रैंड कार्तल होटल के रेस्तरां में आग?, घबराहट में इमारत से कूदने से कई मरे

Turkiye ski resort hotel fire: उत्तर पश्चिमी तुर्किये में स्थित एक स्की रिजॉर्ट के होटल में मंगलवार तड़के आग लग जाने से 10 लोगों की मौत हो गई और 32 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों और मीडिया में आई खबरों के अनुसार, बोलू प्रांत के कार्तलकाया रिजॉर्ट में 12 मंजिला ग्रैंड कार्तल होटल के रेस्तरां में तड़के करीब साढ़े तीन बजे आग लग गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। सरकारी ‘अनादोलु’ समाचार एजेंसी ने गवर्नर अब्दुलअजीज आयदीन के हवाले से बताया कि घबराहट में इमारत से कूदने की वजह से दो पीड़ितों की मौत हो गई। निजी ‘एनटीवी टेलीविजन’ ने अपनी खबर में बताया कि कुछ लोगों ने चादरों और कंबलों के सहारे अपने कमरों से नीचे उतरने की कोशिश की।

A fire at a ski resort hotel in northwestern #Türkiye has killed more than 10 people and injured several others, #resortfire #omanobserver #Oman https://t.co/W6bEr0vPAv pic.twitter.com/JwDMVawdgO — Oman Observer 🇴🇲 (@OmanObserver) January 21, 2025

आयदीन ने बताया कि होटल में 234 मेहमान ठहरे हुए थे। होटल में स्की प्रशिक्षक नेकमी केपसेटुटन ने बताया कि जिस वक्त आग लगी, उस समय वह सो रहे थे। घटना के बाद वह इमारत से बाहर भागे। उन्होंने ‘एनटीवी टेलीविजन’ को बताया कि इसके बाद उन्होंने होटल से करीब 20 मेहमानों को बाहर निकालने में मदद की।

The first moments of a fire that broke out in a hotel in Kartalkaya Ski Resort in #bolukartalkaya were captured on a mobile phone camera. #Turkiye#kartalotel

📷Huge fire at ski resort leaves 10 dead as guests jump from windowpic.twitter.com/jQvguyXM4V