बिगड़ते रिश्तों के बीच जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच इस साल की पहली मुलाकात, चीनी राष्ट्रपति बोले- "दोनों देशों को मतभेदों से ऊपर उठना जरूरी"

सैन फ्रांसिस्को: अमेरिका और चीन के बीच बिगड़ते रिश्तों के बीच जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच इस साल की पहली मुलाकात आखिरकार हो गई। इस मुलाकात में दोनों देश के नेताओं ने अपनी-अपनी बातों को रखा। बुधवार को मुलाकात के बीद चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका और चीन दोनों को मतभेदों से ऊपर उठने में पूरी तरह सक्षम होना चाहिए।

दोनों नेता एक उथल-पुथल भरे साल के बाद संचार को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मध्य पर जोर देते हुए यूएस-चीन शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ चर्चा की।

चीनी राज्य मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, शी ने बाइडेन से कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन न करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए वास्तविक कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे ही बातचीत ताइवान पर पहुंची, शी ने इस द्वीप पर अमेरिका-चीन संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक मुद्दा होने पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने शांतिपूर्ण पुनर्मिलन के लिए चीन की प्राथमिकता और उन परिस्थितियों को रेखांकित किया जिनके तहत बल प्रयोग किया जा सकता है।

बाइडेन ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की अमेरिकी प्रतिबद्धता दोहराई। सीएनएन ने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा, "राष्ट्रपति शी ने जवाब दिया, 'देखिए, शांति सब ठीक है, लेकिन कुछ बिंदु पर हमें अधिक व्यापक समाधान की ओर बढ़ने की जरूरत है।"

गौरतलब है कि द्विपक्षीय बैठक के दौरान, शी ने अमेरिका-चीन संबंध को दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध कहा और कहा कि वह और बाइडेन दोनों लोगों के लिए दुनिया के लिए और इतिहास के लिए भारी जिम्मेदारियां निभाते हैं।

