पाकिस्तान में वायु सेना के ट्रेनिंग एयर बेस पर घातक आतंकी हमला, 3 आतंकी मारे गए, विमानों को भी नुकसान

Highlights जमीन पर खड़े तीन विमानों और एक ईंधन बोजर को भी कुछ नुकसान हुआ वायु सेना के मियांवाली ट्रेनिंग एयर बेस पर एक असफल आतंकवादी हमला हुआ सुरक्षाबलों ने इसे असफल कर दिया और 3 हमलावरों को मार गिराया

Attack on training air base in Mianwali Pakistan: पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा में 4 नवंबर, 2023 की सुबह वायु सेना के मियांवाली ट्रेनिंग एयर बेस पर एक घातक आतंकी हमला हुआ। सुरक्षाबलों ने इसे असफल कर दिया और 3 हमलावरों को मार गिराया।

हालिया हमला उन घटनाओं की श्रृंखला के बाद हुआ है जिनमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम 17 सैनिक शहीद हो गए थे। इनमें ग्वादर में एक आतंकवादी हमला, डेरा इस्माइल खान में एक रिमोट-नियंत्रित बम विस्फोट और खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मारवत में एक सुरक्षा अभियान शामिल है।

वायु सेना के ट्रेनिंग एयर बेस पर हुए हमले के बारे में इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा, "4 नवंबर, 2023 को, दिन के शुरुआती घंटों में, पाकिस्तान वायु सेना के मियांवाली ट्रेनिंग एयर बेस पर एक असफल आतंकवादी हमला हुआ। सैनिकों द्वारा इसे असफल कर दिया गया। कर्मियों और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।"

Update Pak #Mianwali attack: As per local claims 5 aircrafts including 3 PAF jests and 1 trainer aircraft have been destroyed. 3 attackers killed. ops still ongoing....

Mianwali PAF base also has sizeable presence of chinese assets pic.twitter.com/wQkZaQHP3L