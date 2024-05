2027 Women World Cup: 119 वोट मिले, लो जी नोट कर लो डेट, इस देश में खेला जाएगा 2027 विश्व कप, बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी की संयुक्त दावेदारी को पीछे छोड़ा

Highlights 2027 Women’s World Cup: टूर्नामेंट पहली बार 1991 में खेला गया था। 2027 Women’s World Cup: दक्षिण अफ्रीका ने नवंबर में अपनी दावेदारी वापिस ले ली थी। 2027 Women’s World Cup: पहली बार महिला फुटबॉल विश्व कप दक्षिण अमेरिका में होगा।

2027 Women’s World Cup: लो जी हो गया कंफर्म। शुक्रवार को फीफा कांग्रेस के मतदान में बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी की संयुक्त दावेदारी को पछाड़ते हुए सबसे अधिक वोट प्राप्त करने के बाद ब्राजील को 2027 महिला विश्व कप का मेजबान घोषित किया गया। संयुक्त यूरोपीय के लिए 78 वोट मिले। ब्राजील को इलेक्ट्रॉनिक वोट में 119 सदस्य संघों का समर्थन प्राप्त हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको ने पिछले महीने के अंत में संयुक्त बोली वापस ले ली थी। यह पहली बार था कि फीफा के सभी सदस्य संघों को महिला टूर्नामेंट की मेजबानी पर विचार करने का अवसर मिला।

The 2027 #FIFAWWC will be hosted by Brazil! 🤩🇧🇷 pic.twitter.com/iPAISNUZmc