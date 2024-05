VIDEO: स्टाफ से बहस करते हुए स्वाति मालीवाल की वीडियो फुटेज वायरल; 'आप' सांसद ने दी प्रतिक्रिया

Highlights गुरुवार को मालीवाल पर हमले के सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें दिल्ली के सीएम के सहयोगी विभव कुमार का नाम है सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान आज दर्ज किया गया है

नई दिल्ली: दिल्ली आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल सुर्खियों में हैं। वजह है कि केजरीवाल के आवास पर दिल्ली सीएम के सहायक विभव कुमार द्वारा मालीवाल पर कथित मारपीट करना। गुरुवार को मालीवाल पर हमले के सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें दिल्ली के सीएम के सहयोगी विभव कुमार का नाम है। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान आज दर्ज किया गया है। अब इन सबके बीच स्वाति मालीवाल का कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका सत्यापन लोकमत हिन्दी नहीं करता है।

वायरल वीडियो में, स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के आवास के कर्मचारियों के साथ बहस करते देखा जा सकता है। उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उसने पहले ही पुलिस को बुला लिया है और वह तभी निकलेगी जब पुलिस आएगी। स्वाति मालीवाल ने कहा, "अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं यह सुनिश्चित कर दूंगी कि तुम्हारी नौकरी चली जाए।"

Screengrabs from the viral video purportedly showing AAP Rajya Sabha MP Swati Maliwal at the residence of Delhi CM Arvind Kejriwal on 13th May. We cannot confirm the authenticity of the video.



Delhi Police say that the video has come to their knowledge but it is yet to be… pic.twitter.com/iOiycVT4jD