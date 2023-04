नीदरलैंड में भीषण ट्रेन हादसा; पटरी से उतरने के बाद पलटी बोगी, 1 यात्री की मौत 30 से अधिक घायल

Highlights नीदरलैंड में यात्रियों को ले जा रही ट्रेन हुई दुर्घटना का शिकार पटरी से उतरे डिब्बे के कारण कई यात्री घायल घटना में एक यात्री की मौत की सूचना

वूरशोटेन: नीदरलैंड में मंगलवार की सुबह एक भीषण ट्रेन हादसा होने की सूचना मिली है। नीदरलैंड में हेग के पास एक ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद कई यात्रियों की जान आफत में आ गई। जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई और करीब 30 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

यह घटना हेग के पास वूरशोटेन शहर में तड़के करीब 3:25 बजे हुई। घटना में घायल हुए 19 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। आपातकालीन सेवाओं ने कहा कि अन्य लोगों का मौके पर ही इलाज किया जा रहा है।

Netherlands | Several people were 'seriously injured' and a fire broke out after a passenger train carrying at least 50 people derailed following a collision with a freight train in the Netherlands, reports Reuters citing local emergency services