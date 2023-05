महाराजा चार्ल्‍स के राजतिलक से पहले बकिंघम पैलेस के ग्राउंड में फेंके गए संदिग्ध कारतूस, पुलिस ने किया शख्स को गिरफ्तार

By आजाद खान | Published: May 3, 2023 08:56 AM

इस पर बोलते हुए महानगर पुलिस के मुख्य अधीक्षक जोसेफ मैक्डॉनाल्ड ने कहा है कि इस घटना के बाद अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए थे और आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया था।

फोटो सोर्स: Facebook Page@ Royal Collection Trust

