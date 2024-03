वीडियो: पाकिस्तान के पेशावर में आत्मघाती विस्फोट, ISI के दो लोगों के मारे जाने की खबर, इलाके की घेराबंदी की गई

Highlights पाकिस्तान के पेशावर में आत्मघाती विस्फोट ISI के दो लोगों के मारे जाने की खबर सुरक्षा एजेंसियों ने घटना की गहन जांच शुरू करते हुए इलाके की घेराबंदी कर दी

Suicide blast in Pakistan: पाकिस्तान के पेशावर के बोर्ड बाजार में रविवार (10 मार्च) को एक आत्मघाती विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने हमले की प्रकृति की पुष्टि की, एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ आफताब अब्बासी ने इसे 'आत्मघाती' विस्फोट बताया है। खबरों के मुताबिक जिन दो लोगों की जान ली गई है वे पाकिस्तान आईएसआई के अधिकारी हैं। हालाँकि, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है।

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने घटना की गहन जांच शुरू करते हुए इलाके की घेराबंदी कर दी है। घटना की खबर मिलते ही रेस्क्यू 1122 कर्मी हताहतों की देखभाल के लिए तेजी से घटनास्थल पर पहुंचे। बचाव दल ने मृतकों और घायलों को कुशलतापूर्वक नजदीकी चिकित्सा सुविधा तक पहुंचाया। फिलहाल, किसी भी समूह ने आत्मघाती विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है।

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 : Two ISI officials Killed in targeted attack of Pashtun fighters in Peshawar, Pakistan occupied Khyber Pakhtunava, one civilian injured. pic.twitter.com/4MrJSXoiDD