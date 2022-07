श्रीलंकाई प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के घर से मिले लाखों रुपये, स्विमिंग पूल में नहाने, जीम का आनंद लेते वीडियो हुआ वायरल

Highlights स्थानीय मीडिया के अनुसार बरामद धन सुरक्षा इकाइयों को सौंप दिया गया एक वीडियो में प्रदर्शनकारी उन करेंसी नोटों को गिनते हुए दिखाई दे रहे हैं

कोलंबोः देश के सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच शनिवार को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर पर धावा बोलने वाले प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि हवेली से बड़ी राशि बरामद हुई है।

श्रीलंका के दैनिक समाचार पत्र, डेली मिरर के अनुसार बरामद धन सुरक्षा इकाइयों को सौंप दिया गया था। मीडिया आउटलेट ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो में, प्रदर्शनकारी उन करेंसी नोटों को गिनते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वे राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास से निकले थे।

#WATCH | Protestors tour grounds, have lunches, enjoy gym-time at Presidential palace in Colombo, Sri Lanka pic.twitter.com/yUqtracq8t