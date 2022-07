गोटबाया राजपक्षे के भागने के बाद श्रीलंका में फिर प्रदर्शन तेज, संसद के स्पीकर बोले- अभी तक नहीं मिला राष्ट्रपति का इस्तीफा

कोलंबो: सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में बुधवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के भागने की खबर के बाद एक बार फिर विरोध-प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कोलंबो की सड़कों पर पुलिस और सेना और प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले और पानी की बौछा़रों का इस्तेमाल करना पड़ा है।

भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं और ऐसी खबरें हैं कि वे संसद की ओर जा रहे हैं। कई प्रदर्शनकारी पीएम आवास की ओर से भी बढ़े हैं। दूसरी ओर संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने कहा कि उनके पास राष्ट्रपति से मिला कोई इस्तीफा पत्र नहीं है।

