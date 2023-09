स्पेन के राष्ट्रपति का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव, G20 शिखर सम्मेलन में नहीं होंगे शामिल

Highlights राष्ट्रपति सांचेज ने कहा कि वह ठीक महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रपति सांचेज रूस के व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन से हटने वाले तीसरे विश्व नेता हैं। जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

नई दिल्ली: स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने घोषणा की है कि वह गुरुवार को कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं और नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले पाएंगे। राष्ट्रपति सांचेज ने कहा कि वह ठीक महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन में स्पेन का प्रतिनिधित्व प्रथम उपराष्ट्रपति नादिया कैल्विनो सांतामारिया और विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस करेंगे।

उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "आज दोपहर मेरा कोविड परीक्षण पॉजिटिव आया है और मैं जी20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली की यात्रा नहीं कर पाऊंगा। मुझे ठीक लग रहा है। स्पेन का प्रतिनिधित्व प्रथम उपराष्ट्रपति और आर्थिक मामलों के मंत्री और विदेश मामलों, यूरोपीय संघ और सहयोग मंत्री द्वारा किया जाएगा।" राष्ट्रपति सांचेज रूस के व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन से हटने वाले तीसरे विश्व नेता हैं।

Esta tarde he dado positivo en COVID y no podré viajar a Nueva Delhi para asistir a la Cumbre del G-20.



Me encuentro bien.



España estará magníficamente representada por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y el ministro de Exteriores, UE y Cooperación.