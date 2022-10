वीडियो: दक्षिण कोरिया में दर्दनाक हादसा, हैलोवीन पार्टी में मची भगदड़ से 149 लोगों की मौत, सड़कों पर दिखा खौफनाक मंजर

Highlights दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हैलोवीन उत्सव में मची भगदड़ से 149 लोगों की मौत। स्थानीय मीडिया के अनुसार लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ शनिवार रात सियोल के इताएवो में जमा थी। हताहतों में बड़ी संख्या में युवा महिलाएं भी हैं, 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

सियोल: दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के एक प्रमुख बाजार में शनिवार रात मची भगदड़ में कम से कम 149 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यहां बड़ी संख्या में लोग हैलोवीन उत्सव के लिए जुटे थे। सोशल मीडिया के जरिए सामने आए कई वीडियो में हादसे का खौफनाक मंजर सड़क नजर आ रहा है।

कई वीडियो ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें पुलिकर्मी, बचावदल और दमकलकर्मी लोगों को सड़क पर ही होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हादसे के बीच कार्डियक अरेस्ट आ गया था। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ शनिवार रात सियोल के इताएवो में जमा थी। इस जगह पर सैकड़ों दुकानें और पार्टी करने की जगहें हैं।

'द कोरियन हेराल्ड' के अनुसार आधी रात के बाद दर्जनों लोग एक होटल के पास बेहोश होकर गिर पड़े। अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार उन्हें स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 1.30 बजे लोगों के सांस लेने में दिक्कत संबंधी जानकारी मिली। एक घंटे में यह संख्या 100 के पार पहुंच गई। आम लोगों को भी सड़क पर गिरे लोगों की छाती दबाकर उन्हें बचाने की कोशिश करते देखा गया।

truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk

अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसियों पीटीआई और एएफपी ने हादसे के दो घंटे बाद पहली मौत की सूचना दी। यह संख्या शुरू में 9 थी और फिर ये 59 और स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8 बजे तक 149 पहुंच चुकी थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि घायलों में 20 से अधिक उम्र की कई महिलाएं शामिल हैं। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि 140 से अधिक एम्बुलेंस को घटनास्थल पर भेजा गया था।

अधिकारियों ने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि सियोल के प्रमुख पार्टी स्पॉट हैमिल्टन होटल की ओर जा रहे लोगों की भीड़ एक संकरी गली में घुस गई और इसी दौरान भीड़ बढ़ने से स्थिति बिगड़ गई और भीड़ में कुचलकर लोग हताहत हो गए।

Absolute scenes of chaos in Itaewon right now as the Halloween night has turned into a major safety hazard with at least several party-goers being carried into ambulances. pic.twitter.com/JqVpbYiFrv