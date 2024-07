सोशल मीडिया यूजर्स का दावा- 'द सिम्पसंस' ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की भविष्यवाणी की थी, बहस जारी

Highlights ट्रंप की रैली के दौरान हुई गोलीबारी की घटना से दुनिया भर में सनसनी फैल गई सोशल मीडिया यूजर्स का दावा- 'द सिम्पसंस' ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की भविष्यवाणी की थी द सिम्पसंस अपनी विचित्र भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है

नई दिल्ली: शनिवार को पेंसिल्वेनिया में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान हुई गोलीबारी की घटना से दुनिया भर में सनसनी फैल गई। विश्व नेताओं ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है और हिंसा के ऐसे कृत्य की निंदा की है। हालांकि इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लोगों के एक वर्ग ने इस घटना को सर्वकालिक हिट शो द सिम्पसंस का हवाला देकर कहा कि इसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। बता दें कि द सिम्पसंस अपनी विचित्र भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है।

यह सब तब शुरू हुआ जब एक उपयोगकर्ता ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रम्प पर गोली चलने की की घटना की भविष्यवाणी द सिम्पसंस ने की थी। एपिसोड से स्क्रीनशॉट का एक सेट साझा करते हुए उपयोगकर्ता ने कहा कि "सिम्पसंस को कुछ समझाने की ज़रूरत है।"

एक अन्य ने कहा, "किसी भी तरह से द सिम्पसंस ने डोनाल्ड ट्रम्प को गोली लगने की भविष्यवाणी नहीं की थी।"

कुछ लोग यह जानकर हैरान रह गए कि द सिम्पसंस ने "वास्तव में डोनाल्ड ट्रम्प की हत्या के प्रयास की भविष्यवाणी की थी।"

बता दें कि ‘गॉड ब्लेस द यूएसए’ के नारों के बीच शनिवार शाम छह बजकर दो मिनट पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेनसिल्वेनिया के बटलर में एक मैदान में भीड़ का अभिवादन करते हुए मंच संभाला और कड़ी धूप के बीच अपना भाषण शुरू ही किया था कि कुछ मिनटों बाद गोलियां चलने की आवाज सुनायी देने लगी। ट्रंप रैली में अवैध सीमा पार के मामलों में वृद्धि के बारे में राष्ट्रपति जो बाइडन के खिलाफ बोल रहे थे तभी कम से कम पांच गोलियां चलने की आवाज सुनायी दी।

