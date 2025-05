कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी, बेटा और बेटी भारतीय नहीं, हिमंत विश्व शर्मा ने कहा-अगर कह दें बच्चे भारतीय हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा, देखें वीडियो

Highlights गौरव गोगोई के दो नाबालिग बच्चे भारतीय नागरिक नहीं हैं। विरोध प्रदर्शन बलितारा पोस्ट ऑफिस चौक के पास हुआ। इलाके से गुजर रहा था, तो उन्होंने काले झंडे दिखाए

धुबरी/बोंगाईगांवः असम के नलबाड़ी जिले में स्थानीय लोगों ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां ले रखी थीं और गोगोई के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस सांसद का काफिला जब इलाके से गुजर रहा था, तो उन्होंने काले झंडे दिखाए। यह विरोध प्रदर्शन बलितारा पोस्ट ऑफिस चौक के पास हुआ, जो गोगोई के धमधामा इलाके में एक राजनीतिक बैठक के दौरे के समय हुआ। इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया कि गौरव गोगोई के बच्चे भारतीय नागरिक नहीं हैं। शर्मा ने शुक्रवार को दावा किया कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के दो नाबालिग बच्चे भारतीय नागरिक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस विपक्षी नेता को कई साल पहले उनकी पाकिस्तान यात्रा के बारे में बयान दर्ज करने के लिए बुलाएगी।

#WATCH | Assam: Local people held a protest against Congress MP Gaurav Gogoi at Balitara in Nalbari district today. The demonstrators, carrying placards and an effigy of Gaurav Gogoi, raised slogans of “Gaurav Gogoi Murdabad” and displayed black flags just as his convoy was… pic.twitter.com/69Cie9nHO5