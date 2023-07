आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता भेजी, पाक सरकार ने कहा शुक्रिया

Highlights पाक वित्त मंत्री ने बताया सऊदी अरब ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक को 2 अरब डॉलर भेजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी के क्राउन प्रिंस का आभार व्यक्ति किया इससे पहले इस्लामाबाद को जून के आखिरी दिन IMF से 3 अरब डॉलर का अंतिम राहत पैकेज मिला

इस्लामाबाद: आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता भेजी है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने मंगलवार को कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक को 2 अरब डॉलर भेजे हैं, जो आईएमएफ बेलआउट के बाद इसकी बीमार अर्थव्यवस्था के लिए एक और राहत है। इससे पहले इस्लामाबाद को जून के आखिरी दिन आईएमएफ से 3 अरब डॉलर का अंतिम राहत पैकेज मिला था।

सऊदी अरब की तरफ से वित्तीय सहायता मिलने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी के क्राउन प्रिंस का आभार व्यक्ति किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, पाकिस्तान के लोगों की ओर से, मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर जमा करने के लिए सऊदी अरब साम्राज्य के नेतृत्व और भाईचारे वाले लोगों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान को यह वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए अपने भाई सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधान मंत्री महामहिम मोहम्मद बिन सलमान को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं।

पीएम ने आगे लिखा, यह रकम पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करेगा। यह पाकिस्तान के आर्थिक बदलाव में हमारे भाईचारे वाले देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। हम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सभी आवश्यक प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं इस संबंध में किए गए बहुमूल्य प्रयासों के लिए वित्त मंत्री सीनेटर इशाक डार और सीओएएस जनरल सैयद असीम मुनीर की भी सराहना और धन्यवाद करना चाहता हूं।

