सऊदी अरब में कई मुस्लिमों के हैलोवीन मनाने पर विवाद, सोशल मीडिया यूजर्स के अलग-अलग कमेंट, जानिए क्या है पूरा मामला

Highlights सऊदी अरब में कई मुस्लिमों के हैलोवीन मनाने पर विवाद छिड़ गया है। इस सेलिब्रेशन के कई तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें लोगों को शौतान वाले कपड़े पहने देखा गया है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे लेकर नाराजगी भी जताई है।

रियाद:सऊदी अरब में जब हैलोवीन सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई तो इसे लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा होने लगा है। दरअसल, हाल में ही सऊदी अरब में हैलोवीन सेलिब्रेशन हुआ है जिसमें सऊदी नागरिकों ने अलग-अलग ड्रेस में सज कर राजधानी रियाद और कई जगहों में सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दिए है।

ऐसे में इस सेलिब्रेशन को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इस पर नाराजगी जताई है तो कुछ ने इसका समर्थन किया है। यूजर्स ने इस पर अलग-अलग प्रतिक्रिया भी दी है।

क्या है पूरा मामला

सऊदी अरब में इस साल बहुत ही जोरो शोर से हैलोवीन सेलिब्रेट किया गया है। इसके लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के तरफ से भी कोई रोक नहीं थी। ऐसे में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कई ऐसे लोगों को हैलोवीन सेलिब्रेट करते हुए देखा गया है।

Astaghfirullah I am seeing a lot Muslims celebrating Halloween this year, as Muslims it's forbidden to celebrate Halloween, May Allah guide and forgive us all.. Aameen



Halloween in Riyadh (Najd), Saudi Arabia (1/2)#Halloweenpic.twitter.com/v30oPSwoBw — M.🌙 | Babar Azam Stan Acc (@inaushabas) October 31, 2022

शहर रियाद में कई लोगों को शैतानी लिबास पहने हुए घूमते देखा गया है। यही नहीं कई लोगों को सऊदी की पारंपरिक ड्रेस थ्रोब में भी भूतों के रूप में देखा गया है। कहा जा रहा है कि इस तरह के सेलिब्रेशन किसी एक इस्लामिक देश में पहली बार हुई है। ऐसे में लोगों ने इस पर सख्त नाराजगी भी जताई है।

La hawla wala ku'wata illa billahil aliyyil azim.



Halloween celebration in Saudi Arabia.

Qiyamat is so near! This is not a joke, wearing our Prophets ( صلى الله عليه وآله وسلم) favorite clothing with a Devil Mask!!!!!! #Holloween2022pic.twitter.com/EDBvr2XUDy — 𝗕𝗶𝗻𝘁𝗲𝗮𝗹𝗶~♡ (@shahnazzally1) October 31, 2022

सोशल मीडिया ने दिए अलग-अलग रिएक्शन्स

सऊदी अरब में हुए हैलोवीन सेलिब्रेशन की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तो यूजर्स ने अगल-अगल रिएक्शन्स दिए है। कुछ लोगों ने इसके पक्ष में कमेंट करते हुए देखा है तो कुछ ने इसका विरोध किया है।

@kbsalsaud what r u doing man world know what is Islam why you are going to against Islam don't start Halloween in Saudi Arabia plz Fear Allah,and be with the truthful Fear Allah,if you are true believers.🙏🏻 — Sultan Shoaib (@SultanShoaib19) October 30, 2022

इस पर बोलते हुए एक यूजर ने कहा, 'मैंने देखा कि इस साल काफी संख्या में मुस्लिम लोग हैलोवीन मना रहे हैं। एक मुस्लिम होने के नाते हैलोवीन मनाने पर प्रतिबंध है, अल्लाह हम सबको माफ करे।'

एक और यूजर ने कहा कि अगर सऊदी अरब में हैलोवीन मनाया जा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि कयामत अब दूर नहीं है। वहीं एक और यूजर को यह कहते हुए सुना गया कि हमारे पैगंबर के पारंपरिक पोशाक को शैतानी मास्क के साथ पहना जा रहा है, यह कोई मजाक की चीज नहीं है। वहीं कई यूजर्स इस सेलिब्रेशन के पक्ष में भी दिखे है।

Happy #Halloween



📸from #SaudiArabia & #Egypt



It is really interesting to see such a purely American holiday being exported to and celebrated by countries in the Middle East!



👉The United States has not withdrawn from the Middle East, yet! pic.twitter.com/hclwNvOU6H — Dalia Ziada - داليا زيادة (@daliaziada) October 30, 2022

क्या होता है हैलोवीन सेलिब्रेशन

हैलोवीन सेलिब्रेशन एक ऐसा सेलिब्रेशन जिसमें लोग शैतानों की तरह सज-धज कर पार्टी या प्रोग्राम में शामिल होते है। यह पश्चिमी देशों में बड़े ही जोर-शोर से मनाया जाता है, लेकिन किसी मुस्लिम देश में यह पहली बार हुआ है।



Web Title: Saudi Arabia Muslims celebrate halloween riyadh social media users get angry said now doom not far