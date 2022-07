श्रीलंका: साजिथ प्रेमदासा ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से नाम वापस लिया, दुल्लास अल्लाहापेरुमा का समर्थन करेंगे

Highlights श्रीलंका में विपक्षी नेता साजिथ प्रेमदासा ने उम्मीदवारी से नाम वापस लिया सांसद दुल्लास अल्लाहापेरुमा का समर्थन करेंगे साजिथ प्रेमदासा श्रीलंका में 20 जुलाई को होगा अगले राष्ट्रपति का फैसला

कोलंबो: श्रीलंका में जारी राजनीतिक संकट के बीच आगामी 20 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी नेता साजिथ प्रेमदासा राष्ट्रपति बनने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। साजिथ प्रेमदासा ये फैसला अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए किया है। उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की घोषणा करते हुए प्रेमदासा ने ट्वीट किया और कहा, ‘अपने देश की अधिक भलाई के लिए जिसे मैं प्यार करता हूं और जिन लोगों को मैं प्यार करता हूं, मैं राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूं।’ प्रेमदासा ने कहा कि वह चुनाव में सांसद दुल्लास अल्लाहापेरुमा का समर्थन करेंगे।

For the greater good of my country that I love and the people I cherish I hereby withdraw my candidacy for the position of President. @sjbsrilanka and our alliance and our opposition partners will work hard towards making @DullasOfficial victorious.