Russia-Ukraine War: परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है जंग! अमेरिकी मिसाइल से उड़ाया गया रूस का पुल, बौखलाए राष्ट्रपति पुतिन

Highlights यूक्रेनी सेना रूस के कुर्स्क क्षेत्र में घुस चुकी है अब यह जंग एक बड़े विनाशकारी युद्ध में बदल सकती है अमेरिकी मिसाइल से उड़ाया गया रूस का पुल, बौखलाए राष्ट्रपति पुतिन

Russia-Ukraine War: यूक्रेनी सेना रूस के कुर्स्क क्षेत्र में घुस चुकी है। इस बीच रूस ने 17 अगस्त को दावा किया कि कुर्स्क में एक पुल को नष्ट करने के लिए पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को दी गई मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इससे आग-बबूला हैं और अब यह जंग एक बड़े विनाशकारी युद्ध में बदल सकती है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पुल को अमेरिका निर्मित HIMARS मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस हमले में कुर्स्क क्षेत्र में सेयम नदी पर एक रणनीतिक पुल कथित तौर पर नष्ट हो गया। रूसी मीडिया ने बताया है कि इस हमले में दो लोग भी मारे गए जो रूसी सेना का सहयोग करते थे।

What prized NATO hardware has turned to scrap metal during Ukraine’s Kursk attack?



The ill-fated attempted incursion into the Kursk region offers further proof that the West is fighting Russia with the hands of Ukrainians in its proxy war. Videos published by the Russian… pic.twitter.com/tE5wO9nC65