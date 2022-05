रूस का दावा- मारियुपोल के एक बड़े इस्पात संयंत्र में छिपे 1,000 यूक्रेनी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया

By भाषा | Published: May 19, 2022 09:09 AM

यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हना मैलियर ने कहा कि लड़ाकों की रिहाई के लिए वार्ता जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलदिमीर जेलेंस्की ने कहा, ‘‘सर्वाधिक प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ इस कार्य में लगे हुए हैं।

रूस का दावा- मारियुपोल के एक बड़े इस्पात संयंत्र में छिपे 1,000 यूक्रेनी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया