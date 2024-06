VIDEO: इतालवी पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ ऋषि सुनक का अजीबोगरीब गले मिलने और किस करने का वीडियो हुआ वायरल

Highlights इटली दो दिवसीय जी7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है इस कार्यक्रम में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी शामिल हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री मेलोनी ने उनका स्वागत किया

नई दिल्ली:इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दो दिवसीय जी7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रही हैं। इस कार्यक्रम में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री मेलोनी ने उनका स्वागत किया और इसकी तस्वीरें अब इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “बोर्गो एग्नाज़िया: इतालवी पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने यूनाइटेड किंगडम के पीएम ऋषि सुनक का स्वागत किया, क्योंकि वह 50वें जी 7 शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे हैं।”

वीडियो की शुरुआत में सुनक को मेलोनी के पास जाते हुए दिखाया गया है, जो उन्हें गर्मजोशी से गले लगाती हैं और चूमती हैं। जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, दोनों हंसते हैं और कुछ देर तक बातें करते हैं। फिर दोनों नेता बातचीत शुरू करने से पहले एक तस्वीर के लिए पोज देते हैं।

हालांकि, इंटरनेट पर जल्द ही दोनों के बीच एक अजीबोगरीब गले-और-चुंबन वाले पल की ओर इशारा किया गया। उस पल की तस्वीर शेयर करते हुए, एक एक्स यूजर ने लिखा, "G7 में जॉर्जिया मेलोनी द्वारा ऋषि सुनक का स्वागत करते हुए ऐसा लग रहा था कि वह चुंबन के लिए गए थे और वह पीछे हट गईं। तब एक वास्तविक 'उफ़, बदबूदार सांस' की गंध थी।"

एक अन्य व्यक्ति ने कहा, "50वें G7 शिखर सम्मेलन के पहले दिन स्वागत समारोह के दौरान ऋषि सुनक इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का अभिवादन करते हुए।" एक तीसरे सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, "ऋषि, झुको मत!"

#WATCH | Borgo Egnazia: Italian PM Giorgia Meloni receives United Kingdom PM Rishi Sunak, as he arrives for the 50th G7 Summit.



(Video Source: Reuters) pic.twitter.com/fpGFlnDZ2r