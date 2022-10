ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक ने पीएम मोदी से पहली दफा की बात, कहा- यूके-इंडिया पार्टनरशिप को लेकर उत्सुक हूं

Highlights ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार उन्होंने ट्विटर पर लिखा- यूके और भारत कई चीजें एक-दूसरे से साझा करते हैं पीएम मोदी ने कहा- व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे

नई दिल्ली:ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गुरुवार को पीएम मोदी से बात की। यूके के प्रधानमंत्री के रूप में यह पीएम मोदी से यह उनकी पहलीबार बात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। साथ ही नवनियुक्त प्रधानमंत्री ने कहा कि वह ब्रिटेन और भारत की साझेदारी को लेकर उत्सुक हैं। सुनक ने कहा कि वह इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि आने वाले वर्षों में दोनों देश क्या हासिल कर सकते हैं।

पीएम मोदी से बात करने के बाद सुनक ने ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी को आपकी तरह के शब्दों के लिए धन्यवाद क्योंकि मैं अपनी नई पारी शुरू कर रहा हूं। यूके और भारत कई चीजें एक-दूसरे से साझा करते हैं। मैं इस बात से उत्साहित हूं कि हमारे दो महान लोकतंत्र आने वाले महीनों और वर्षों में क्या हासिल कर सकते हैं क्योंकि हम अपनी सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक साझेदारी को गहरा करते हैं।

Thank you Prime Minister @NarendraModi for your kind words as I get started in my new role.



The UK and India share so much. I'm excited about what our two great democracies can achieve as we deepen our security, defence and economic partnership in the months & years ahead. pic.twitter.com/Ly60ezbDPg