ईरान: धार्मिक नेता अयातुल्ला अब्बास अली सुलेमानी की हुई हत्या, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

Highlights ईरान के एक शिया धर्मगुरु को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना उस वक्त हुआ है जब धार्मिक नेता अयातुल्ला अब्बास अली सुलेमानी एक बैंक में मौजूद थे। हालांकि पुलिस ने बाद में बैंक के गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है।

तेहरान: उत्तरी ईरान में एक शिया धर्मगुरु की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सरकारी टीवी ने खबर दी है कि माज़न्दरान प्रांत के बाबुलसर में एक हमलावर ने अयातुल्ला अब्बास अली सुलेमानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सरकारी टीवी के मुताबिक, पुलिस ने बाद में हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है।

हालांकि घटना को अंजाम देने की उसकी मंशा के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि सुलेमानी ने 88 सदस्य विशेषज्ञ सभा में सेवा दी है जो ईरान के सर्वोच्च नेता की नियुक्ति करती है। वह ईरान के अशांत सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांतों में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई के निजी प्रतिनिधि भी रह चुके हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यह देखने को मिला है कि धार्मिक नेता अयातुल्ला अब्बास अली सुलेमानी एक बैंक में बैठे हुए है और उनके पास एक गार्ड हथियार लिए हुए पहरा दे रहा है। कथित वीडियो के अगले हिस्से में यह देखा गया है कि धार्मिक नेता सुलेमानी के पीछे से गार्ड आता है और उन पर गोली चला देता है।

Video published on social media shows the moment when a gunman shoots and kills Abbas Ali Soleimani, a member of Islamic Republic’s Assembly of Experts for Leadership and former representative of Islamic Republic Leader Ali Khamenei in Sistan and Baluchistan.

He was killed in… pic.twitter.com/IT6yn4wr8A