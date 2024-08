Premier League 2024-25: मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को 2-0 से हराया, हालैंड ने 100वें मैच में गोल किया

Highlights मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को 2-0 से हराया हालैंड ने 100वें मैच में गोल किया हालैंड ने 18वें मिनट में अपनी टीम को बढ़त दिलाई

Premier League 2024-25: प्रीमियर लीग में मौजूदा चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने रविवार को चेल्सी पर 2-0 की जीत के साथ शुरुआत की। एरलिंग हालैंड ने मैनचेस्टर सिटी के लिए अपना 91वां गोल करके क्लब के लिए अपना 100वां मैच खेला। हालैंड ने 18वें मिनट में अपनी टीम को बढ़त दिलाई और माटेओ कोवासिक ने 84वें मिनट में गोल किया।

चेल्सी ने मैच में शुरुआत अच्छी की थी। फिर एरलिंग हालैंड एक्शन में आए। उन्होंने लेवी कोलविल और मार्क कुकुरेला के बीच से गेंद को निकालते हुए रॉबर्ट सांचेज़ के पास पहुंचा दिया। चेल्सी के स्ट्राइकर निकोलस जैक्सन का गोल हाफ़टाइम से ठीक पहले रद्द कर दिया गया था, क्योंकि वे बेवजह ऑफ़साइड हो गए थे। बाद में जैक्सन को बाहर करके 18 वर्षीय नए खिलाड़ी मार्क गाइये को मैदान में लाया गया।

Man City pick up from where they left off! Their unbeaten run in the Premier League is now 24 matches 💪#TheKickOffpic.twitter.com/ZNYVJj7IOc — Premier League (@premierleague) August 18, 2024

विंगर पेड्रो नेटो 59वें मिनट में बेंच से उतरकर अपना डेब्यू करने आए। वह लगभग गोल करने ही वाले थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोवासिक ने अपने पूर्व क्लब के खिलाफ बढ़त को दोगुना कर दिया। मैनचेस्टर के कोवासिक ने एक ऊंची गेंद को रोका और गोल करके बढ़त 2-0 की कर दी।

Is Erling Haaland set for a third Premier League title and Golden Boot double? 🏆



He scored the opener in @ManCity's 2-0 win against Chelsea#CHEMCI | #TheKickOffpic.twitter.com/UAFEouKizk — Premier League (@premierleague) August 18, 2024

