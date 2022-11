वीडियो: जी-20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हुई मुलाकात, हाथ मिलाते-बातें करते नजर आए दोनों देशों के नेता

Highlights जी-20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दोनों देशों के नेता हाथ मिलाते और मुस्कुराते हुए नजर आए है।

जी-20 सम्मेलन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने मंगलवार को यहां जी-20 शिखर सम्मेलन के एक कार्यक्रम में हाथ मिलाया है। सीमा गतिरोध को लेकर दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों के बीच दोनों नेताओं की इस मुलाकात ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात की लेकिन सबसे ज्यादा चिनफिंग के साथ मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा है।

पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के मुलाकात के वीडियो भी सामने आए है जिसमें पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे है। कुछ चंद सेकेंड के क्लिप में यह देखा गया कि पीएम मोदी हाछ मिलाने के बाद चीनी राष्ट्रपति का हाथ पकड़े हुए है और उनसे बाते कर रहे है।

वहीं जब पीएम मोदी उन्हें बात कर रहे है राष्ट्रपति शी चिनफिंग पीएम की बात को सुन रहे है और उन्हें मुस्कुराते हुए भी देखा जा रहा है। इस मुलाकात के ये वीडियो वायरल हो रहे है। आपको बता दें कि यह मुलाकात डिनर के दौरान हुई है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi meets Chinese President Xi Jinping and US Secretary of State Antony Blinken at G20 dinner hosted by Indonesian President Joko Widodo in Bali, Indonesia.



(Source: Reuters) pic.twitter.com/nZorkq4R1Y