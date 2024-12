Plane Crash: 24 घंटे में 3 बड़े हादसे, दक्षिण कोरिया, कनाडा और नार्वे में विमान हादसा?, 179 की मौत, जाते-जाते 2024 में दुखद हादसा!

Highlights विमान में 181 यात्री सवार थे। बैंकॉक से लौट रहा था। अधिकारियों ने बताया कि वे होश में हैं।

Plane Crash: 2024 खत्म होने वाला है। लेकिन आज 24 घंटे में तीन बड़े हादसे हो गए और 179 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण कोरिया में एक हवाई अड्डे पर रविवार को उतरते समय एक यात्री विमान में आग लगने की घटना में 179 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह देश में अब तक हुए सबसे वीभत्स हवाई हादसों में से एक है। देश की राष्ट्रीय अग्निशमन एजेंसी ने बताया कि बचाव दल मुआन शहर स्थित इस हवाई अड्डे पर ‘जेजू एयर’ यात्री विमान से लोगों को निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है।

विमान में 181 यात्री सवार थे। परिवहन मंत्रालय ने बताया कि विमान 15 वर्ष पुराना बोइंग 737-800 जेट था, जो बैंकॉक से लौट रहा था और दुर्घटना स्थानीय समयानुसार सुबह नौ बजकर तीन मिनट पर हुई। अग्निशमन एजेंसी ने बताया कि आग लगने की घटना में मौत हो गई। एजेंसी के मुताबिक, मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है क्योंकि घटना के करीब छह घंटे बाद भी विमान में सवार बाकी लोग लापता हैं। बचाव दल ने दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जो चालक दल के सदस्य थे। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि वे होश में हैं।

अग्निशमन एजेंसी ने आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 32 गाड़ियों और कई हेलीकॉप्टर तैनात किए। एजेंसी के मुताबिक, करीब 1,560 अग्निशमन कर्मी, पुलिस अधिकारी, सैनिक और अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पर हैं। वाईटीएन टेलीविजन द्वारा प्रसारित एक फुटेज में ‘जेजू एयर’ विमान हवाई पट्टी पर फिसलकर एक कंक्रीट की दीवार से टकराता हुआ दिखता है।

अन्य स्थानीय टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित वीडियो में विमान से काले धुएं का गुबार निकलता दिखा। मुआन अग्निशमन केंद्र के प्रमुख ली जियोंग-ह्योन ने संवाददाताओं से कहा कि विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया है और मलबे के बीच केवल ‘टेल असेंबली’ ही पहचानी जा सकती है। ली ने बताया कि कर्मचारी दुर्घटना के कारणों के बारे में विभिन्न संभावनाओं की जांच कर रहे हैं।

इसमें विमान के पक्षियों से टकराने के पहलू की भी जांच की जा रही है। परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि संचार रिकॉर्ड के उनके शुरुआती आकलन से पता चला कि हवाई अड्डे के नियंत्रण टॉवर ने विमान को उतरने से कुछ समय पहले पक्षियों के टकराने की चेतावनी जारी की और पायलट को एक अलग क्षेत्र में उतरने की अनुमति दी।

अधिकारियों ने कहा कि पायलट ने दुर्घटना से पहले संकट संकेत भेजा था। परिवहन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जू जोंग-वान ने बताया कि कर्मचारियों ने विमान के ब्लैक बॉक्स से फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को निकाल लिया है और ‘कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग’ उपकरण की तलाश की जा रही है। मुआन में आपातकालीन अधिकारियों ने कहा कि विमान के ‘लैंडिंग गियर’ में खराबी आ गई थी।

न्यूफाउंडलैंड द्वीप के सेंट जॉन्स शहर से आ रहा एयर कनाडा का एक विमान नोवा स्कोटिया प्रांत के गॉफ्स में हैलिफैक्स हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से नीचे फिसल गया और उसके एक हिस्से में आग लग गई। ‘सीबीसी न्यूज’ की खबर के अनुसार, हवाई अड्डे द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यह घटना ‘एयर कनाडा’ की उड़ान 2259 से संबंधित थी।

जिसका संचालन पीएएल एयरलाइन द्वारा किया जाता था। यह घटना स्थानीय समयानुसार रात 9:30 बजे के आसपास हुई। बयान में यह नहीं बताया गया है कि विमान में कितने लोग सवार थे। सीबीसी न्यूज के अनुसार विमान में सवार लोगों को बाहर निकाल लिया गया। घटना के कारण शनिवार रात हैलिफैक्स हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।

एम्स्टर्डम जाने वाली एक उड़ान आपातकालीन लैंडिंग के बाद नॉर्वे के ओस्लो टोर्प सैंडिफ़जॉर्ड हवाई अड्डे पर रनवे से उतर गई। अधिकारियों ने कहा कि यह घटना 28 दिसंबर को हुई जब केएलएम रॉयल डच एयरलाइंस की उड़ान में ओस्लो हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद हाइड्रोलिक विफलता का अनुभव हुआ, उन्होंने कहा कि चालक दल ने स्थिति का जवाब दिया और विमान को सैंडिफ़जॉर्ड हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया।

