भारतीय समुदाय के लोग अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में भारत का मान बढ़ा रहे हैं: पीएम मोदी

वाशिंटन: न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ऐतिहासिक योग सत्र का नेतृत्व करने और व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रथम महिला जिल बिडेन के साथ एक निजी रात्रिभोज में भाग लेने के एक दिन बाद, पीएम मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा के तीसरे दिन व्हाइट हाउस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते पीएम मोदी ने कहा, पीएम बनने के बाद मैं कई बार व्हाइट हाउस आया हूं।' यह पहली बार है जब व्हाइट हाउस के दरवाजे इतनी बड़ी संख्या में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लिए खोले गए हैं।

इस दौरान उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका दोनों को हमारी विविधता पर गर्व है। भारत और अमेरिका की साझेदारी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर कोविड महामारी के बाद क्योंकि एक नई विश्व व्यवस्था बन रही है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, भारतीय समुदाय के लोग अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में भारत का मान बढ़ा रहे हैं। आप हमारे रिश्ते की असली ताकत हैं। मैं राष्ट्रपति बाइडन और डॉ. जिल बाइडन को यह सम्मान देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

#WATCH | People of the Indian community are enhancing India's glory in the US through their hard work and dedication. You are the real strength of our relationship. I thank President Biden and Dr Jill Biden for giving this honour to them: PM Modi pic.twitter.com/WAbx3mf3vJ