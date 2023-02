पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाका, कई लोगों के घायल होने की आशंका, पीएसएल का मैच रोकना पड़ा

क्वेटा: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर में रविवार को जोरदार बम धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन डॉट कॉम के मुताबिक रविवार सुबह एफसी मुसा चेकपॉइंट के पास ये धमाका हुआ। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विस्फोट क्वेटा पुलिस मुख्यालय और क्वेटा छावनी के प्रवेश द्वार के पास हुआ।

पाकिस्तान क्रिकेट लीग (पीएसएल) के मैच की वजह से शहर में पहले सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई थी। इस बीच ये धमाका हुआ। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धमाके के बाद क्वेटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर जाल्मी के बीच टी20 मैच को भी कुछ देर के लिए रोकना पड़ा।

कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि बुग्ती स्टेडियम में भीड़ के प्रबंधन में आई दिक्कतों की वजह से भी कुछ देर के लिए मैच को रोकना पड़ा। कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें स्टेडियम के पीछे से धुआं उठता नजर आ रहा है।

Exclusive scenes from Bugti Stadium Quetta, PSL exhibition match was stopped because few people from crowd have pelted stones in the ground. Also an bomb has blasted in Quetta but that was far away from venue. Some people also burned fire outside the ground. #PSL2023#PSL8#PZvQGpic.twitter.com/FjE7Hx61p3