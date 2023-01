पाकिस्तान के कई शहरों में सुबह से बिजली गुल, सरकार ने कहा- सिस्टम मेंटेनेंस पर काम जारी

Highlights पाकिस्तान के कई शहरों में सुबह से बिजली गुल है उर्जा मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी कि नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी आज सुबह 7:34 बजे नीचे चली गई मंत्रालय ने कहा कि सिस्टम मेंटेनेंस का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है

कराची: पारेषण लाइनों में खराबी के कारण सोमवार सुबह साढ़े सात बजे के आसपास कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और क्वेटा सहित पाकिस्तान के कई शहरों में घंटों बिजली गुल रही। जियो न्यूज के मुताबिक, "बलूचिस्तान को बिजली की आपूर्ति करने वाली सभी ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप हो गई हैं।"

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पाकिस्तान सरकार के उर्जा मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी कि नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी आज सुबह 7:34 बजे नीचे चली गई, जिससे बिजली व्यवस्था में व्यापक खराबी आ गई। सिस्टम मेंटेनेंस का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।

According to initial reports, the system frequency of the National Grid went down at 7:34 this morning, causing a widespread breakdown in the power system. System maintenance work is progressing rapidly: Ministry of Energy, Government of Pakistan