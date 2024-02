Pakistan Elections 2024: पाकिस्तान चुनाव परिणाम किसके हक में? इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों की पार्टियों ने किया जीत का दावा

Highlights PTI ने पीएमएल-एन के सर्वोच्च नेता नवाज शरीफ से भी हार स्वीकार करने के लिए कहा हालाँकि, नवाज शरीफ की पीएमएल-एन ने इस मांग को खारिज कर दिया साथ ही पूर्व पाक पीएम की पार्टी ने दावा किया कि वह चुनाव जीत रही है

इस्लामाबाद: जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने शुक्रवार को आम चुनाव में जीत का दावा किया और आरोप लगाया कि नतीजों में हेरफेर करने के लिए नतीजों में देरी की जा रही है। एक बयान में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने पीएमएल-एन के सर्वोच्च नेता नवाज शरीफ से भी हार स्वीकार करने के लिए कहा है।

हालाँकि, पीएमएल-एन ने इस मांग को खारिज कर दिया और दावा किया कि वह गुरुवार का चुनाव जीत रही है। पाकिस्तान में गुरुवार को हुए आम चुनाव के बाद वोटों की गिनती अभी भी जारी है, जो धांधली के आरोपों, छिटपुट हिंसा और देशव्यापी मोबाइल फोन बंद होने के कारण प्रभावित हुआ है।

चुनावी मैदान में दर्जनों पार्टियां थीं लेकिन मुख्य मुकाबला खान की पीटीआई, जिनके उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तीन बार के पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) और बिलावल जरदारी भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के बीच था। पीटीआई के आधिकारिक हैंडल से एक्स पर एक बयान में, पार्टी ने कहा कि उसने फॉर्म 45 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार चुनाव के लिए खुली 265 में से 150 से अधिक एनए सीटें जीतीं।

🧵 Thread highlighing the National Assembly constituencies won by PTI’s nominated candidates, as per the data received in Form 45s.



Form 45s are the primary source of election results at the lowest level.

The votes for each candidate are tabulated at each polling station on the…