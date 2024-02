Pakistan election 2024: जेल में बंद इमरान खान का AI वीडियो वायरल, जीत का दावा करते हुए आए नजर

Pakistan election 2024: पाकिस्तान में इस समय चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। जेल में बंद इमरान खान तीन मामलों में सजा काटने के बाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, नवाज शरीफ पर चुनावी धंधाली का आरोप लग रहा है। इस बीच, जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को एआई का उपयोग करके बनाए गए एक पूर्व-रिकॉर्ड किए गए ऑडियो-विजुअल संदेश के माध्यम से पाकिस्तान के आम चुनाव 2024 में जीत का दावा किया।

अपने समर्थकों को संदेश देते हुए इमरान खान ने जीत का दावा किया है और समर्थकों से जश्न मनाने के लिए कहा है। इमरान के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए वीडियो में, इमरान खान को कैमरे के सामने बोलते हुए देखा जा सकता है लेकिन उनकी आवाज उनके होठों की हरकत से मेल नहीं खाती है।

Chairman Imran Khan's victory speech (AI version) after an unprecedented fightback from the nation that resulted in PTI’s landslide victory in General Elections 2024. pic.twitter.com/Z6GiLwCVCR