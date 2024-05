Air India Express crisis: 70 उड़ानें हुईं रद्द, केबिन क्रू ने ली मास सिक लीव, एयरलाइन ने कही ये बात

Highlights एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि उसने केबिन क्रू सदस्यों की कमी के कारण कुछ उड़ानें रद्द कर दी हैं एयरलाइन ने यात्रियों से मांगी माफी एयर इंडिया एक्सप्रेस कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया कि मामलों के कुप्रबंधन से कर्मचारियों के मनोबल पर भी असर पड़ा है

Air India Express crisis: एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि उसने केबिन क्रू सदस्यों की कमी के कारण कुछ उड़ानें रद्द कर दी हैं क्योंकि उनमें से एक वर्ग के बीमार होने की सूचना है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने कहा, "हमारे केबिन क्रू के एक वर्ग ने कल रात से आखिरी मिनट में बीमार होने की सूचना दी है, जिसके परिणामस्वरूप उड़ान में देरी और रद्दीकरण हुआ है।"

उन्होंने आगे कहा, "जहां हम इन घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने के लिए चालक दल के साथ जुड़ रहे हैं, हमारी टीमें परिणामस्वरूप हमारे मेहमानों को होने वाली किसी भी असुविधा को कम करने के लिए इस मुद्दे को सक्रिय रूप से संबोधित कर रही हैं।"

प्रवक्ता ने कहा, "हम इस अप्रत्याशित व्यवधान के लिए अपने मेहमानों से ईमानदारी से माफी मांगते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि यह स्थिति उस सेवा के मानक को प्रतिबिंबित नहीं करती है जिसे हम प्रदान करने का प्रयास करते हैं।"

"A section of our cabin crew has reported sick at the last minute, starting last night, resulting in flight delays and cancellations. While we are engaging with the crew to understand the reasons behind these occurrences, our teams are actively addressing this issue to minimise… https://t.co/fM6CFkVxnLpic.twitter.com/p8BH2HMlNj