पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह तालिबान के इलाकों में चला रहे प्रशिक्षण कैंप, UN की निगरानी टीम ने रिपोर्ट में किया दावा

By विशाल कुमार | Published: May 30, 2022 07:19 AM

अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र निगरानी दल की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा में 180 से 400 लड़ाके हैं, जिनमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और पाकिस्तान के नागरिक गजनी, हेलमंद, कंधार, निमरुज, पक्तिका और जाबुल प्रांत में स्थित हैं।

