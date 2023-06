पाकिस्तान ने विश्वविद्यालयों में होली खेलने पर लगाया प्रतिबंध, देश की 'इस्लामिक पहचान' को नुकसान पहुंचने का दिया तर्क

Highlights पाकिस्तान के विश्वविद्यालयों में होली खेलने पर लगा प्रतिबंध पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने यह फरमान जारी किया कायद-ए-आजम विश्वविद्यालय में होली खेलने का वीडियो वायरल हुआ था

इस्लामाबाद: भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग (एचईसी) ने विश्वविद्यालयों में होली मनाने पर रोक लगा दी है। उच्च शिक्षा आयोग ने फरमान जारी करते हुए सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों द्वारा होली मानने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बताया जा रहा है कि एचईसी का ये आदेश कायद-ए-आजम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा 12 जून को परिसर में होली मनाने और घटना के वीडियो वायरल होने के कुछ दिनों बाद आया है।

एक नोटिस जारी करते हुए सभी विश्वविद्यालयों को इसकी सूचना दी गई है। इस नोटिस में होली न मनाने को लेकर तर्क दिया गया है इस्लामिक देश की पहचान का। नोटिस में कहा गया है, "सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों" का पालन करने के लिए छात्रों को इस त्योहार का पालन करने से मना किया गया है।"

नोटिस में कहा गया है, "इस तरह की गतिविधियां देश के सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों से पूरी तरह अलग हो जाती हैं और देश की इस्लामी पहचान को नुकसान पहुंचाती हैं।"

