Pakistan: पाकिस्तानी सेना ने देश में मार्शल लॉ लागू होने के दावों को नकारा, कहा- हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं

By रुस्तम राणा | Published: May 13, 2023 10:30 AM

इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जियो न्यूज से बात करते हुए कहा कि देश में मार्शल लॉ लगाने का सवाल ही नहीं उठता।

