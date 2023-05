पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार और इमरान खान की पीटीआई पूरे देश में एक ही दिन चुनाव कराने पर सहमत, तारीख पर सस्पेंस बरकरार

By भाषा | Published: May 3, 2023 11:17 AM

पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। साथ ही राजनीतिक कटुता ने भी इस देश की स्थिति और बेहाल कर दी है। इस बीच पाकिस्तान के लिए राहत की खबर आई है।

पाक सरकार और पीटीआई पूरे देश में एक ही दिन चुनाव कराने पर सहमत (फाइल फोटो)