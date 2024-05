Lok Sabha Elections 2024: "कांग्रेस वोट की राजनीति में इतनी गिर गई है...", उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विपक्षी दल पर हमला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 15, 2024 08:29 AM

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि वो तुष्टिकरण की नीति अपना रही है और मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रही है।