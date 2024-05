जयशंकर का पश्चिमी मीडिया पर कटाक्ष- "चुनाव परिणाम तय करने के लिए अदालत जाने वाले देश हमें दे रहे हैं ज्ञान"

By मनाली रस्तोगी | Published: May 15, 2024 07:22 AM

भारतीय चुनावों की नकारात्मक कवरेज पर पश्चिमी मीडिया की आलोचना करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जिन देशों को चुनाव नतीजे तय करने के लिए अदालत जाना पड़ता है, वे चुनाव कराने पर ज्ञान दे रहे हैं।

Photo Credit: ANI