ओडिशा ट्रेन हादसा: हृदय विदारक बालासोर रेल हादसे पर भारत ही नहीं दुनिया डूबी शोक में, UNGA प्रेसिडेंट-कनाडा पीएम समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने जताया दुख

Highlights ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को भीषण ट्रेन हादसा हो गया इस हादसे में अब तक सैंकड़ों लोगों की मौत हो गई है हादसे पर विश्व के कई देशों ने दुख जताया है

ओडिशा ट्रेन हादसा: भारत के ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद देश समेत पूरी दुनिया शोक में डूब गई है। एक मालगाड़ी और एक यात्री समेत अन्य तीसरी ट्रेन की टक्कर के कारण, इस भीषण हादसे में सैंकड़ों लोगों की जान चली गई है।

शुक्रवार रात हुई इस घटना के बाद आज पूरा विश्व भारत के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा है। इसी कड़ी में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया।

अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कोरोसी ने कहा कि उनके विचार और प्रार्थना पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। साबा कोरोसी ने ट्वीट किया, "ओडिशा, भारत में ट्रेन दुर्घटना की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरे विचार और प्रार्थनाएं पीड़ितों, उनके परिवारों और आपातकालीन सेवाओं के साथ हैं। लोगों और भारत सरकार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं।"

I’m deeply saddened to hear the news of the train crash in Odisha, India.



My thoughts and prayers are with the victims, their families and with the emergency services.



Heartfelt condolences to the people and the Government of India.@narendramodi@DrSJaishankar@IndiaUNNewYork