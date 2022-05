उत्तर कोरिया ने हटाया लॉकडाउन, कोविड-19 की स्थिति सुधरने के बाद लिया गया फैसला

By मनाली रस्तोगी | Published: May 30, 2022 10:53 AM

राजधानी प्योंगयांग में दो सप्ताह से अधिक समय से लागू लॉकडाउन को उत्तर कोरिया ने हटा दिया है। दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी ने सोमवार को राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया कि किम के शासन ने प्योंगयांग में आंशिक रूप से लॉकडाउन को हटा दिया है और "स्थिर क्षेत्रों" में प्रतिबंधों में ढील दी है।

