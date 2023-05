जासूसी की तैयारी में उत्तर कोरिया! जून में करेगा पहला सैन्य जासूसी उपग्रह लॉन्च

Published: May 30, 2023 09:44 AM

उत्तर कोरिया जल्द अपना पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके लिए उसने सारी तैयारी भी पूरी कर ली है।

