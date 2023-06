इमरजेंसी अलर्ट पर जापान, उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, जापानी पीएमओ ने किया ट्वीट

Highlights जापानी प्रधानमंत्री ने सुरक्षाधिकारियों से विमान, जहाजों और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है उन्होंने निर्देश में कहा है कि सावधानी सहित सभी संभव उपाय करें और आकस्मिकताओं के लिए तत्पर रहें वहीं उत्तर कोरिया के द्वारा मिसाइल दागने के बाद दक्षिण कोरिया की सेना भी सतर्क हो गई है

टोक्यो:उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। गुरुवार को जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। जिसके बाद देश इमरजेंसी एलर्ट पर है। जापानी पीएम की ओर से निर्दश दिए गए है कि मिसाइल से जुड़ी जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए अधिकतम प्रयास समर्पित करें, और जनता को शीघ्र और पर्याप्त जानकारी प्रदान करें।

जापानी प्रधानमंत्री की ओर से निर्देश में सुरक्षाधिकारियों से विमान, जहाजों और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने निर्देश में कहा है कि सावधानी सहित सभी संभव उपाय करें और आकस्मिकताओं के लिए तत्पर रहें।

वहीं उत्तर कोरिया के द्वारा मिसाइल दागने के बाद दक्षिण कोरिया की सेना भी सतर्क हो गई है। दक्षिण कोरिया की सेना ने गुरुवार को कहा कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर कोरिया द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर दक्षिण कोरिया द्वारा किए गए लाइव फायर ड्रिल का विरोध जारी करने के बाद यह मिसाइल दागी है।

दरअसल, उत्तर कोरिया के असफल प्रयास के बाद ताकत दिखाने के लिए कई हजार दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सैनिकों ने गुरुवार को संयुक्त लाइव-फायर अभ्यास में हिस्सा लिया था। इसी अभ्यास के जवाब में, उत्तर कोरिया ने कहा कि उसकी सेना "दुश्मनों द्वारा किसी भी तरह के विरोध या उकसावे" का कड़ा जवाब देगी।

[Emergency alert]

North Korea has launched a suspected ballistic missile. More updates to follow.