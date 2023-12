WATCH: न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आतिशबाजी के साथ किया गया नए साल 2024 का स्वागत, देखें वीडियो

Happy New Year 2024: न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आतिशबाजी के साथ नए साल 2024 का स्वागत किया गया है। न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश है, जहां नए साल का स्वागत सबसे पहले किया जाता है। दरअसल, न्यूजीलैंड का समय भारतीय समय से 7.30 घंटे आगे है, इसलिए वहां पर जश्न का आगाज सबसे पहले हुआ। नए साल के स्वागत के लिए ऑकलैंड शहर के स्काई टावर को भव्य तरीके से सजाया गया और आतिशबाजी के बाद इस मौके पर टावर का का नजारा बेहद अनोखा नजर आया।

