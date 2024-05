"नया भारत आपके घर में घुसकर मारता है...", यूएन में पाकिस्तान के दूत ने पाक सहित अन्य देशों में हुई "टार्गेट किलिंग" को मुद्दा बनाते हुए कहा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 22, 2024 11:38 AM

संयुक्त राष्ट्र के मंच पर शायद पाकिस्तान की यह अपनी तरह की पहली स्वीकारोक्ति है कि 'नया भारत बेहद खतरनाक' है।

एएनआई