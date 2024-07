VIDEO: जंगल में शौच कर रहे व्यक्ति को 15 फीट के अजगर ने जकड़ा, निगलने का किया प्रयास, देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

Viral Video: मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। जिसमें शौच के लिए जंगल गए एक शख्स को 15 फीट के अजगर ने अपना शिकार बनाने का प्रयास किया। लेकिन ग्रामीणों की मदद से अजगह ऐसा करने में नाकाम रहा और व्यक्ति को बचा लिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

मध्य प्रदेश के जबलपुर के कल्याणपुर गांव में 15 फीट लंबे अजगर के हमले के बाद एक व्यक्ति चमत्कारिक ढंग से मौत से बच गया। ग्रामीणों के एक समूह की त्वरित सोच और त्वरित कार्रवाई ने उस व्यक्ति को मौत के मुंह से वापस ला दिया।

हुआ यूं कि वह व्यक्ति खुले में शौच करने के लिए जंगल में गया था, तभी पीछे से सांप उसके पास आया और अपनी पूंछ से उसके गले में लिपट गया। घबराए हुए व्यक्ति ने जानलेवा अजगर के मुंह को पकड़ लिया और इस बीच उसने मदद की गुहार लगाई।

उस समय वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने उसकी चीखें सुनीं और उसे बचाने के लिए मौके पर पहुंचे। तब तक अजगर ने उस व्यक्ति को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया था।

हालांकि, स्थानीय लोगों ने बिना देर किए अजगर को उस व्यक्ति से अलग करने की कोशिश की। शख्स की जान को बचाने के लिए ग्रामीणों ने कुल्हाड़ी, पत्थर और दूसरे धारदार हथियारों से अजगर को मार डाला।

अजगर को मारने के लिए ग्रामीणों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए किसी जानवर को मारा जाता है, तो इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है।

घटना के बारे में बात करते हुए, वन रेंजर महेश चंद्र कुशवाह ने कहा: "अजगर के गले में लिपटे होने के कारण व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अगर ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति किसी जानवर को मारता है, तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है।"

Jabalpur: A huge python tried to grab and swallow a man who was went to Poop at open place, villagers came and saved his life.

pic.twitter.com/NAUgeDzY5M