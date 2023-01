नेपाल विमान हादसा: दुर्घटना से पहले का वीडियो आया सामने! देखें उड़ते ही उड़ते अचानक ऐसे जमीन पर गिरा प्लेन

Highlights नेपाल में हुए विमान हादसे का एक वीडियो सामने आया है। दावा है कि यह वही विमान है जो आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे विमान उड़ते-उड़ते अचानक जमीन पर गिर जाता है।

काठमांडू:नेपाल का एक यात्री विमान पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते समय रविवार को एक नदी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए है जिसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह घटना से पहले और बाद के वीडियो हैं। ऐसे में एक वीडियो सामने आया है जिसमें विमान हवा में उड़ते और फिर नीचे गिरगे हुए देखा गया है।

आपको बता दें कि विमान में 10 विदेशी नागरिकों समेत 72 लोग सवार थे। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएएएन) ने बताया कि येती एअरलाइंस के 9एन-एएनसी एटीआर-72 विमान ने सुबह 10 बजकर 33 मिनट पर काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। इस घटना के कई और वीडियो भी सामने आए जो अब वायरल हो रहे है।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि नेपाली दुर्घटनाग्रस्त विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आसमान में उड़ रहा है। इसके कुछ क्षण बाद ही विमान को धरती के तरफ आते हुए देखा गया है और फिर वह जमीन पर गिर गया है। ऐसे में जैसे ही विमान जमीन पर गिरता है, बहुत ही जोर से आवाज होती है। इस हालत में वीडियो करने वाला शख्स भी डर जाता है और उससे कैमरे दूसरी ओर मुड़ जाता है।

WARNING: Distressing



Video has showed the moment a plane carrying 72 people in Nepal crashed (though it does not clearly show the impact)



There are no signs of survivors @6NewsAU

pic.twitter.com/e4a0C0wnSf